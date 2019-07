Nel suo appartamento nascondeva la droga: 22enne in manette

Nel tardo pomeriggio di sabato, a Misano Adriatico, i Carabinieri di Cattolica hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne albanese, residente nel piccolo centro costiero e già noto alle Forze dell’ordine. Gli uomini dell’Arma, in particolare, acquisita la notizia inerente la possibile illecita detenzione di stupefacente da parte del ragazzo hanno dato esecuzione a una perquisizione personale e domiciliare, conclusasi con esito positivo, che ha consentito di recuperare - oltre a un bilancino di precisione e al materiale utile per il confezionamento dello stupefacente - otto grammi di cocaina già suddivisa in dosi, pronta per la cessione a terzi. Per l’uomo sono così scattati gli arresti che lo vedranno rispondere, lunedì mattina, dinnanzi all’autorità giudiziaira di Rimini con processo per direttissimo.