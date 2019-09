Nell'auto refurtiva per 70mila: abili truffatrici e ladre nella rete della Polizia

Hanno truffato diversi anziani e messo a segno un colpo in una boutique di Viale Amerigo Vespucci. Due nomadi, una 35enne originaria di Pistoia e una 53enne originaria di Ferrara, residenti a Bologna, sono state arrestate sabato pomeriggio dagli agenti della Volante della Questura di Rimini al termine di una rapida attività investigativa. Tutto ha avuto inizio intorno alle 15, quando è stato segnalato un tentativo di truffa in via dello Scoiattolo.

Secondo quanto ricostruito, le due donne hanno avvicinato una coppia di anziani, spacciandosi per amiche della figlia e che si sarebbe offerta di custodire i loro gioielli in quanto nella loro abitazione erano in corso dei lavori. Ma i malcapitati non sono caduti nel tranello. Un'altra tuffa è andata a segno in via Dossi, mentre un'altra è fallita nei pressi di via Matteotti.

La Polizia ha individuato le due nei pressi di via XXIII Settembre. A bordo della loro auto, una "Fiat 500 X", custodivano vestiti, monili ed orologi per un valore di 70mila euro. La Polizia ora è al lavoro per restituire la refurtiva ai legittimi proprietari. Le due ladre compariranno lunedì davanti al giudice per l'udienza di convalida.