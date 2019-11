Nella notte di "Halloween" con spinelli ed un coltello: denunciato

Nottata intensa di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Riccione in occasione delle tante serate organizzate per “Halloween”. È stato svolto infatti un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato a prevenire-reprimere ogni forma di reato nonché a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Nell’intero arco serale e notturno sono stati impiegati più di 30 militari sin tutta la giurisdizione ed i risultati conseguiti evidenziano la sempre particolare attenzione al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti nonché all’abuso di sostanze alcooliche.

Due automobilisti sono stati indagati in stato di libertà poiché sorpresi alla guida della propria vettura in stato di ebrezza alcolica, con contestuale ritiro della patente di guida. Un riminese è stato inoltre denunciato poiché, in evidente stato di alterazione psico-fisica, è stato trovato in possesso di un coltello multiuso di 20 centimetri e lama da 9,5 centimetri nonché di alcuni "spinelli" di marijuana. Nei suoi confronti si è inoltre proceduto al sequestro del coltello rinvenuto.

Quattro persone sono state segnalate alla competente autorità amministrativa come assuntrici di sostanze stupefacenti (7,5 i grammi di “marijuana” sequestrati). Sono stati controllati 41 auto-motoveicoli, identificate 72 persone, ritirate tre patenti ed elevate cinque sanzioni al codice della strada.