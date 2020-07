Nella Perla Verde arrivano "Gli angeli del decoro urbano"

Arrivano gli "Angeli del Decoro Urbano" che per tutta l'estate vigileranno sulla bellezza di Riccione, mantenendo intatta la "cartolina" dell'estate 2020 per cittadini e turisti. Tutte le mattine, da domani, due operatori di Geat, passeranno al setaccio i principali viali di Riccione alla ricerca di "nei" e se qualcosa non va interverranno a riparare o ripulire. Arredi urbani, ma anche cartacce buttate vie o aiuole da sistemare. In tutti i casi gli operatori Geat interverranno immediatamente a riparare, sistemare o ripulire. Se l'intervento deve essere più grande chiameranno rinforzi.

"Saranno non solo due occhi puntati sul decoro della città, ma anche due braccia operative per intervenire immediatamente se qualcosa non va - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Li abbiamo paragonati ad angeli custodi perché in maniera discreta, ma pratica controlleranno che la città si presenti al meglio. Questo servizio predisposto direttamente da Geat con impiegati già in pianta organica, si va a sommare alle convenzioni con "Giacche Verdi" e Guardie Ecologiche. Insomma tuteleremo al massimo la nostra bellissima città".

