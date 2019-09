Nella Perla Verde in centinaia in gara per i Campionati Europei di LifeSaving

Dal 17 settembre sono in svolgimento a Riccione, tra lo Stadio del Nuoto e i Bagni 7 e 12, la dodicesima edizione dei Campionati Europei Lifesaving. La manifestazione è divisa in tre parti: la prima riservata ai master, la seconda alle squadre nazionali assolute e junior, la terza – in programma fino a fine mese – dedicata ai club. Bilancio positivo per l’Italia nei National Team, in cui è campione d’Europa in piscina con piccoli e grandi, campione d’Europa nella classifica generale (piscina + mare) con gli Youth e vice campione europea, dietro alla Francia, nella classifica generale con gli Open. Le gare Interclub sono iniziate benissimo per i colori azzurri con la vittoria del Gorizia Nuoto nella Serc Open, la simulazione di salvataggio a squadre dei grandi, prima gara in programma. Si gareggia fino a lunedì 30 settembre. Sono 24, di cui sei stranieri, i giudici impegnati nella Serc, la simulazione di salvataggio a squadre, e nelle gare in piscina degli Europei Lifesaving Interclub in svolgimento allo Stadio del nuoto di Riccione.

Il giudice arbitro è il britannico Ian Hutchings. Sono sette gli atleti azzurri che, dopo aver partecipato agli Europei dei National Team, sono rimasti a Riccione per gareggiare con i propri club: Francesca e Valentina Pasquino e Vittoria Borgnino con i Nuotatori Canavesani, Francesco Ippolito con il Gorizia Nuoto, Lucrezia Fabretti con la In Sport Rane Rosse, Livia Elisa Fiori con i Nuotatori Milanesi e Mauro Ferro con lo Sporting Club Noale. Sono 53 i club europei iscritti alle gare Lifesaving Interclub, di cui 19 italiani ed uno soltanto, il Forlì Nuoto della regione Emilia Romagna. Nove le Nazioni rappresentate: Italia, Belgio, Francia, Irlanda, Spagna, Olanda, Polonia, Germania e Gran Bretagna.

Gli atleti 886, di cui 489 maschi e 397 femmine. Come per i National Team anche gli Interclub sono divisi tra squadre Youth e Open. Nella squadra nazionale tedesca giovanile, che si è classificata seconda in piscina dietro all’Italia e seconda, sempre alle spalle dell’Italia, anche nella classifica generale dei National Team (piscina + mare) c’è anche una ragazza romana, che si allena e studia a Roma (nuota a Monterotondo e risiede a Torraccia-San Basilio), Valentina Toti. Mamma tedesca, Christine e papà italiano, Enrico. “ Appena ha compiuto il 18 anni – dice la mamma – ha scelto di gareggiare per la Germania”. Con la sua nazionale a Riccione ha stabilito il record del mondo di categoria nella staffetta 4x25 manichino e conquistato un oro, due argenti e due bronzi. “Ho iniziato a praticare il salvamento 4 anni fa – racconta Valentina – e tre o quattro volte l’anno vado in Germania per le gare e le selezioni”. E’ tesserata con la In Sport Rane Rosse ed è allenata da Mauro Locchi e Francesco Di Cillio. Con lei nel team tedesco anche l’allenatrice torinese, plurimedagliata azzurra del salvamento, Elena Prelle.