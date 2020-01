Nella piazzetta con mezzo chilo di marijuana, in manette pusher 18enne

Nonostante la giovane età era giù un pusher di tutto rispetto, in grado di muovere discrete quantità di stupefacenti, ma la sua carriera è stata stroncata dai carabinieri della Stazione di San Leo che lo hanno arrestato. A far cadere nella rete dei militari dell'Arma un 18enne di Verucchio è stato un controllo del territorio quando, un gruppo di giovani sospetto, è stato intercettato da una pattuglia in una piazzetta nei pressi di Via Aldo Moro di Villa Verucchio. I carabinieri hanno bloccato i ragazzini e, tra loro, è spiccato il 18enne con in mano una bustina di marijuana. Con grande sopresa dei militari dell'Arma, inoltre, ai piedi del giovane c'era una borsa di cartone con all'interno una busta di plastica piena di "erba" per un peso complessivo di mezzo chilo per un valore che si aggira intorno ai 5mila euro.

Per il 18enne sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e, a seguito della richiesta di patteggiamenti, il pusher si è visto infliggere una pena sospesa di 1 anno e 10 mesi e una multa di 4mila euro.