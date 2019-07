Nella tasca segreta degli slip spunta il nascondiglio della droga

Nella notte tra sabato e domenica, lungo viale Oliveti a Miramare, il pesonale della polizia di Stato aveva notato due giovani che confabulavano con un nordafricano e che poi si allontanavano in tutta fretta. Sospettando fosse uno spacciatore, gli agenti lo hanno fermato e identificato per un cittadino marocchino 29enne. Alla domanda se avesse della droga addosso lo straniero ha estratto dalla tasca una dose di hashish, sostenendo che si trattava di uso personale. Una versione che non ha convinto gli agenti i quali, nel corso della perqusizione, avevano subito notato una protuberanza sospetta nelle parti intime del giovane. La ricerca si è fatta così più approfondita e, nei boxer del 29enne è spuntata una tasca segreta cucita all'interno che conteneva altri 58 grammi di hashihs. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio, il marocchino sarà processato per direttissima lunedì mattina.