Nelle strade deserte spicca lo spacciatore, rocambolesco arresto dei carabinieri

Lui è un 23enne vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per una lunga serie di reati legati allo spaccio di stupefacenti e, quando nella mattinata di mercoledì i carabinieri del Nor di Riccione lo hanno visto a zonzo per le strade, hanno subito sospettato che stesse spacciando. I militari dell'Arma lo hanno così pedinato fino a Rimini dove, a Marina Centro, ha la sua residenza. Il fiuto degli inquirenti è stato ripagato quando il pusher è stato avvicinato da un 37enne, anche lui in violazione delle norme anticontagio, e hanno iniziato a confabulare senza però concludere nessun tipo di affari. Entrambi, quindi, sono stati fermati dai carabinieri ma il 23enne ha iniziato a dare in escandescenza tanto da aggredire le divise. Non senza fatica, i militari sono riusciti ad immobilizzarlo e ad ammanettarlo. Contestualmente è stata fatta irruzione nell'appartamento del ragazzo dove sono state trovate numerose dosi di cocaina, tutto il materiale per il confezionamento e 7500 euro in contanti ritenuti il provento dello spaccio che sono valsi l'arresto al 23enne.

