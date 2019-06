Neonato rischia di morire di pertosse, i genitori sono dei "no vax"

Ha vinto la sua battaglia contro la morte un neonato di appena 2 mesi, ricoverato d'urgenza all'Infermi di Rimini dopo essersi ammalato di pertosse. La scorsa settimana il bambino ha iniziato ad accusare i primi sintomi che, però, i genitori hanno scambiato per quelli molto simili e riconducibili a un banale raffreddore. Col passare dei giorni, però, la situazione è continuata a peggiorare fino a quando il neonato ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie. E' stato il pediatra, contattato dai genitori, a sospettare che si potesse trattare di pertosse, una malattia infettiva che si trasmette attraverso un batterio, ma che si può combattere e prevenire attraverso la vaccinazione. E' scattata la corsa in ospedale dove, i medici, sono riusciti a capovolgere una situazione che oramai era alquanto critica.

Superata la fase peggiore, i sanitari hanno chiesto ai genitori quali vaccinazioni avesse fatto il piccolo e, loro, hanno candidamente ammesso di non aver sottoposto il neonato a nessuna terapia. Stesso discorso per gli altri tre figli della coppia, il più grande dei quali ha 15 anni. E' così partita la segnalazione agli organi competenti coi sanitari che hanno offerto ai genitori le vaccinazioni obbligatorie per tutti i figli. Adesso hanno tempo 90 giorni per effettuarle passati i quali, se la situazione dovesse rimanere invariata, scatteranno le sanzioni del caso.