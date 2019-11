Neopatentato fugge all'alt dei carabinieri, si schianta dopo due curve

Si è concluso con la deunicia a piede libero per diversi reati, oltre al ritiro della patente e a un lungo verbale per le infrazioni al codice della strada, il fine settimana di un 20enne residente nel cesenate. Intorno alle 4 due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Novafeltria, in servizio durante il weekend per contrastare l'abuso di alcol da parte degli automobilisti e per presidiare il territorio, stavano effettuando un posto di blocco nel paese della Valmarecchia lungo via XXIV Maggio. Al sopraggiungere di una Volkswagen Polo, i militari hanno intimato l'alt alla vettura ma il guidatore, dopo aver fatto finta di fermarsi, è poi ripartito a tutta velocità bruciando anche il semaforo rosso. Le gazzelle si sono messe all'inseguimento del fuggitivo che, a causa dell'alta velocità e dell'asfalto viscido unito alla poca esperienza alla guida, dopo un paio di curve ha perso il controllo della Polo all'altezza del cimitero di Novafeltria. L'auto ha iniziato a sbandare e, dopo aver abbattuto un palo della luce, è volata fuoristrada.

Nell'abitacolo i carabinieri hanno trovato, oltre al guidatore, una ragazza 19enne anche lei residente nel cesenate. Entrambi erano feriti e, sul posto, è stato richiesto l'intervento del 118. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure ai giovani, li hanno trasportati al pronto soccorso di Rimini con codici di media gravità. Per il 20enne, risultato essere neopatentato, è arrivata la denuncia a piede libero per aver ignorato l'alt della pattuglia e il ritiro della patente oltre a un verbale per le infrazioni al Codice della Strada della velocità pericolosa e per non aver rispettato il semaforo rosso. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri per stabilire se, il guidatore, fosse anche al volante sotto l'effetto di alcolici o stupefacenti.