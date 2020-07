Noleggio abusivo delle imbarcazioni da diporto, scattano le sanzioni

La Capitaneria di porto di Cattolica ha svolto una serie di accertamenti nel settore del noleggio delle imbarcazioni al termine delle quali sono emerse diverse violazioni al Codice della navigazione. Nei giorni scorsi, infatti, sono state approfondite le posizioni di alcuni natanti offerti in "locazione con skipper". I controlli hanno fatto emergere le irregolarità che hanno portato all'emissione di 4 verbali per attività difforme da quanto previsto dalla legge per un importo complessivo di 7600 euro.

