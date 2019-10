Noleggio abusivo delle imbarcazioni, maxi multe per i proprietari

Si è conclusa l'operazione della Capitaneria di Porto, iniziata a Ferragosto e portata avanti lungo le coste dell'Emilia-Romagna, per accertare la regolarità dei noleggi delle imbarcazioni da diporto e i requisiti minimi di sicurezza delle stesse. I militari operanti nella giurisdizione di Rimini hanno condotto specifiche attività di controllo e verifica volte ad accertare e reprimere il fenomeno in questione che vede l’utilizzo improprio di unità da diporto per finalità puramente commerciali, prevedendo escursioni per turisti stranieri ed italiani al largo delle coste non osservando le prescrizioni di legge al riguardo. Gli illeciti riscontrati sono stati 21 (quasi tutti nel riminese e relativi principalmente a velieri, catamarani, piccoli yacht da diporto occultamente utilizzati a fini commerciali), per un importo complessivo delle sanzioni amministrative comminate per oltre 50.000 euro. Per alcune violazioni è prevista anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione.

Il fenomeno del noleggio abusivo presenta profili, oltre che distorsivi della concorrenza ai danni degli armatori dei trasporti passeggeri, anche attinenti alla sicurezza della navigazione: le irregolarità accertate, infatti, hanno riguardato l’assenza dello specifico titolo abilitativo da parte di chi conduceva l’imbarcazione con i passeggeri, la mancanza del previsto certificato di idoneità al noleggio dell’unità, oltre che la mancanza delle prescritte comunicazioni preventive all’Autorità marittima ed annotazioni sui documenti di bordo. Ulteriori accertamenti sono in atto.