"Non ha pagato il conto dell'hotel", Serena Grandi a processo

E' a processo per non aver pagato il conto in un relais aretino. Protagonista della vicenda è Serena Faggioli, in arte Serena Grandi. L'attrice è accusata di aver trascorso con il compagno una notte in una struttura ricettiva di lusso a Santa Firmina. L’amministratrice della società che gestisce la struttura ha citato la coppia per dei fatti che risalirebbero al 25 giugno 2018. Quella sera l'attrice si fermo nell'Aretino ma l'indomani, stando all'accusa, se ne sarebbe andata lasciando da saldare un conto. L'udienza è stata rinviata al 25 giugno 2020, data in cui è attesa la sentenza. L'amministratrice della società che gestisce il resort si è costituita parte civile.