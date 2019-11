Non mancherà la musica nei locali di Riccione per il periodo natalizio. Dopo l'incontro tra Amministrazione e associazioni di categoria, è stato infatti concordato che per il Riccione Ice Carpet, dal 24 novembre al 19 gennaio, i pubblici esercizi potranno proseguire con la musica di sottofondo fino alla chiusura. Prosegue dunque il confronto sul regolamento comunale della musica con l'obiettivo di "portare avanti in forma partecipata proposte allargate all'economia turistica della città". Nel lungo periodo delle feste per il Natale, commenta l'assessore alle Attività economiche, Elena Raffaelli, verrà sperimentata "la possibilità per i pubblici esercizi di mantenere al loro interno proposte di musica di sottofondo, anche sulla scia di quanto emerso in precedenti incontri. In questo modo mettiamo in campo una prima risposta che verrà opportunamente vagliata in termini di riscontro e soddisfazione, dopo il periodo natalizio". Si tratta, aggiunge, il collega al Turismo Stefano Caldari, della "prima tappa di un percorso che andremo a delineare successivamente allargando il raggio d'azione alle tematiche di carattere turistico". Di certo, sottolinea, l'incontro di oggi, rappresenta "un punto di partenza condiviso con un obiettivo preciso: focalizzare le linee d'azione per rafforzare la presenza del turismo giovanile".

Si lavora "contemporaneamente su più fronti. Assodato il consolidato successo della programmazione di Radio Deejay per il mese di agosto, stiamo valutando per il mese di luglio iniziative musicali rivolte ad un pubblico, sempre giovane, ma più trasversale". Il tutto per "rendere sempre più viva e attrattiva la nostra città, per questo valuteremo strategie e iniziative con i nostri operatori economici". Da questi arriva la proposta di uno studio di breve-medio che fotografi "le tendenze turistiche, in particolare del target giovanile, e la spinta alla promozione a carattere sovracomunale con gli enti preposti".