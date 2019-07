Non pagare la tassa di soggiorno è reato, esulta il Comune di Rimini

Gli albergatori riminesi non in regola con la tassa di soggiorno sudano freddo. Il rischio ora, come da sentenza della Corte di Cassazione sul caso dell'albergatore riminese reo di non aver versato circa 27.000 euro, è di essere imputato e condannato per peculato. A conferma, commenta l'assessore al Bilancio, Gian Luca Brasini, che "chi tenta di aggirare le regole, andando indirettamente a danneggiare la concorrenza di chi invece agisce nella legalità e altera gli equilibri del mercato, commette un reato". La Cassazione infatti stabilisce che "chi non riversa viene a meno a un servizio pubblico di cui deve rispondere, un reato punito anche con la reclusione da quattro a 10 anni e sei mesi". A Rimini sono una cinquantina i gestori di hotel denunciati nel corso degli anni dall'amministrazione comunale e ancora in attesa di giudizio, "colpevoli di non aver riversato l'imposta di soggiorno" per circa 350.000 euro. E nelle prossime settimane il Comune provvederà a depositare ulteriori 15 segnalazioni di reato di peculato a carico di altrettanti gestori che, dai controlli eseguiti per l'annualità 2018, risultano aver trattenuto in tutto circa 60.000 euro. "Queste segnalazioni sono il frutto dei continui controlli di cui l'amministrazione si fa carico e che si affiancano alle misure svolte in collaborazione con Guardia di finanza, ispettorato del Lavoro e Ausl". Dall'inizio dell'anno Palazzo Garampi ha recuperato 165.000 euro riferiti solo all'annualità 2018, con un incremento di gettito, il 35% nei primi due trimestri del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018, e del numero delle strutture che hanno eseguito il riversamento rispettando le scadenze. "Si tratta di un lavoro doveroso nei confronti della comunità e degli stessi albergatori, che per la stragrande maggioranza collaborano con l'Amministrazione nel rispetto delle regole", conclude Brasini.