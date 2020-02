Non pedala sulla pista ciclabile, ciclista multato dai carabinieri

Multa da 26 euro, ridotta a 18,20 se pagata entro cinque giorni, per un ciclista pizzicato a pedalare sulla Marecchiese al di fuori della pista ciclabile. La sanzione, elevata dai carabinieri, è arrivata nella mattinata di lunedì quando l'uomo in sella alla due ruote si trovava lungo la strada in direzione di Rimini ed è stato raggiunto alle spalle da una pattuglia dell'Arma che ha esposto la paletta per fermarlo. Il 63enne, all'inizio, ha proseguito la sua corsa fino a quando è stato bloccato. Codice della strada alla mano, i carabinieri hanno spiegato al ciclista che avrebbe dovuto impegnare la pista ciclabile che corre lungo la Marecchiese come prevede la legge. Il 63enne è caduto dalle nuvole anche perchè, in quel momento, pare che anche altri ciclisti si trovassero lungo la strada fuori dal tracciato a loro riservato. Nonostante le proteste, tuttavia, è arrivata la sanzione.