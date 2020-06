Non rientra a terra col kite surf, vasta operazione di ricerca del disperso

E' in corso dalla prima serata di domenica una vasta operazione di ricerca e soccorso, nel tratto di mare antistante al porto di Rimini, per un giovane col kite surf presumibilmente scomparso. L'allrme è scattato quando, nel pomeriggio di ieri, è stata segnalata alla Capitaneria di porto la presenza del surfista che si trovava al largo e in difficoltà. Le motovedette sono uscite in mare ed è stato chiesto il supporto dell'elicottero del Roan della Guardia di Finanza ma, con l'arrivo della notte, le ricerche si sono dovute interrompere. Nella mattinata di lunedì sono usciti nuovamente in mare i mezzi navali mentre, per le operazioni più ampie, è intervenuto l'elicottero dei vigili del fuoco. Al momento si continua a cercare il presunto disperso anche, secondo quanto emerso, alle forze dell'ordine non risultan denuncie di persone scomparse.

