Non rilasciano gli scontrini fiscali, scatta la chiusura per due attività

Tre e sei giorni di chiusura per la reiterata mancata emissione dello scontrino fiscale. I due provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate sono scattati a seguito dei verbali compilati dai militari della Guardia di Finanza di Rimini per la mancata emissione del documento fiscale a carico di un minimarket, gestito da un cittadino egiziano, residente nel riminese, e di una lavanderia, condotta da un cittadino italiano.

Nei confronti del minimarket il provvedimento è stato adottato per effetto di quattro violazioni commesse nell’arco di un quinquennio, inerenti alla mancata emissione di 5 scontrini fiscali. Per quanto concerne la lavanderia, le ripetute violazioni in materia di rilascio dello scontrino fiscale hanno riguardato compressivamente 8 irregolarità della specie, in giorni diversi, nell’arco dei 5 anni. Ad eseguire i provvedimenti sono state le pattuglie dei finanzieri del Gruppo di Rimini quotidianamente impegnate nell’attività di controllo economico del territorio.