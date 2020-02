Non rispetta gli obblighi degli arresti domiciliari e finisce in carcere

Si sono aperte le porte del carcere per una donna 44enne, già nota alle forze dell'ordine e agli arresti domiciliari, che non ha rispettato gli obblighi della misura restrittiva. Più volte pizzicata a spasso dai carabinieri, la relazione dei militari dell'Arma ha portato all'aggravamento della sua situazione. Rintracciata in via Euterpe da una pattuglia, la donna è stata portata in caserma per le pratiche di rito al termine delle quali è stata trasferita nel carcere di Forlì.