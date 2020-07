Non rispetta il divieto di dimora e finisce in carcere

Nella mattinata di venerdì i Carabinieri Sezione Operativa del N.O.RM. di Rimini, hanno rintracciato e tratto in arresto, in ottemperanza ad ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Rimini, un cesenate 38enne di fatto senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Rimini, non ha rispettato tale obbligo in varie occasioni. Tali violazioni, immediatamente refertate all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri del Reparto operante, hanno indotto alla sostituzione della citata misura con quella del carcere. Per l’uomo, che già nell’anno passato era stato tratto in arresto per analogo motivo, sono quindi scattate nuovamente le manette ed è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Rimini.

