Non rispetta il divieto di dimora, spacciatore finisce in carcere

I carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato un 26enne nigeriano, già noto alle forze dell'ordine, in quanto ha più volte violato il divieto di dimora nelle province di Rimini, Pesaro Urbino e Ravenna. Il giovane straniero, già implicato in diversi episodi di spaccio, era stato arrestato per poi essere rimesso in libertà con l'obbligo di non abitare tra la Romagna e le Marche. Un divieto che è stato ignorato tanto che, i carbinieri, in varie occasioni lo hanno pizzicato dove non doveva essere. Le violazioni hanno portato all’emissione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare e, una volta individuato, il 26enne è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito e poi trasferito nel carcere riminese dei "Casetti".