Non rispetta le regole della comunità di recupero, per il ladro si aprono le porte del carcere

Sottoposto alla messa in prova al servizio sociale presso una comunità di Montescudo-Monte Colombo, un 39enne originario di Torino con alle spalle una lunga carriera di ladro ha più volte violato le regole della struttura. Un comportamento inadeguato e al di sopra delle righe che, riportato al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ha fatto scattare l'aggravamento della misura. Per il malvivente, infatti, è scattata la custodia cautelare in carcere e i carabinieri della Stazione di Montescudo-Monte Colombo lo hanno prelevato dalla comunità e, al termine delle pratiche di rito, trasferito nel carcere di Rimini dove dovrà scontare una pena residua di 5 anni.