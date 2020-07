Non sa nuotare, ma si tuffa con gli amici nel mare mosso: 17enne salvato in extremis

Poteva essere l'ennesima tragedia di questo luglio drammatico sulle spiagge riminesi, ma fortunatamente si è risolto con tanto spavento e con una disavventura che ricorderà per tutta la vita. Protagonista un 17enne originario del Gambia che, intorno alle 12 di domenica mattina, si è tuffato nel mare nonostante le onde nei pressi del bagno 116 a Riccione.

Il giovane, con un gruppo di amici, si è tuffato per fare il bagno. Secondo i suoi compagni di avventura non sapeva nuotare ma ha voluto provare il brivido delle onde. La corrente lo ha trascinato ad oltre 70 metri dalla riva ed ha iniziato a bere ed annaspare. Il bagnino lo ha ripescato e portato a riva, iniziando le manovre di rianimazione proseguite poi per circa 30 minuti dai sanitari del 118. Il giovane si è poi ripreso, è stato trasportato in ospedale e non è in pericolo di vita

