Non si accorge di essere incinta, partorisce al settimo mese in pronto soccorso

Nonostante avesse già avuto due figli, una 34enne non si era resa conto di essere incinta per la terza volta e al settimo mese della gravidanza aveva scambiato i dolori del travaglio per un problema addominale presentandosi al pronto soccorso. Quando la ragazza si è presentata al "Ceccarini" di Riccione i medici hanno capito subito che si trattava delle doglie disponendo così un parto d'urgenza. In pochi minuti l'inconsapevole 34enne è diventata mamma per la terza volta e, sia per lei che per il piccolo nato settimino, non ci sono state ripercussioni fisiche. Per il neonato, infatti, non si è reso necessario nemmeno il ricovero nell'incubatrice.