"Nonni al mare", il progetto di San Giovanni per gli anziani

Si può considerare oramai una tradizione consolidata l’esperienza di camminate mattutine al mare di oltre 50 anziani marignanesi che anche quest’anno, dal 15 al 27 luglio, hanno usufruito di un’attività compresa in quelle organizzate nel progetto per l’invecchiamento attivo che ruota attorno al Centro Ricreativo "L'Amicizia" di San Giovanni in Marignano.

Il Comune finanzia l’autobus con conducente che ogni mattino ripercorre all’andata e al ritorno tutte le frazioni marignanesi per condurre i nonni in uno stabilimento balneare di Cattolica, dove, sempre l’Ente pubblico, affitta apposita area ombrelloni. Inoltre, è di fondamentale importanza la presenza delle figure professionali collegate ai Servizi Sociali Comunali che accompagnano gli anziani tutto l’anno nelle loro attività interne e nelle numerose uscite. Venerdì 26 Luglio il Sindaco Morelli e la Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali Bertuccioli hanno raggiunto il folto gruppo per condividere una merenda di metà mattinata e sono stati accolti da una bella energia e un profondo entusiasmo per l’esperienza trascorsa.

“Il mare nelle prime ore del mattino - spiegano Sindaco e Vicesindaco - offre i suoi migliori benefici. Camminare in acqua e allo stesso tempo chiacchierare, raccontare di sé, aiuta tantissimo le persone anziane a ritrovare momenti piacevoli e spensierati. Molti di loro, non più autonomi o con poca rete famigliare, non potrebbero più godere altrimenti di queste opportunità e, inoltre, la valenza del gruppo è davvero rilevante. Gli effetti di questa esperienza si colgono dagli occhi e dall’espressione del viso di ognuno dei nostri nonni e nonne. Sono indicatori importanti e ci dicono che la strada che stiamo facendo insieme a loro è ricca di soddisfazioni.”