Nonno Giovanni compie 100 anni, gli auguri dell’Amministrazione comunale

Oggi 10 giugno 2020 Giovanni Montebelli compie 100 anni e a lui e tutta la sua famiglia l’Amministrazione comunale ha provveduto a fargli pervenire i propri auguri. Attualmente si trova presso l'Istituto Maccolini. Profondamente grato all'Amministrazione Comunale che ha rappresentato il suo luogo di lavoro per oltre 40 anni e lo ha visto in prima linea nella ristrutturazione della "Sala Ressi" e del Teatro Galli, essendo stato disegnatore progettista presso l'Ufficio Tecnico del Comune. Si è impegnato ed ha amato tanto la sua città di cui conserva ricordi remoti di una Rimini lontana ma, non dimenticata, insieme a quella più recente, dinamica e moderna. Buon compleanno nonno Giovanni, ancora 100 di questi giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.