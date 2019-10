Nonno orco abusava delle nipoti, condannato per pedofilia

Si è concluso con una condanna a 8 anni, il pubblico ministero ne aveva chiesti 11, il processo che vedeva un 69enne di origini ecuadoregne accusato di pedofilia a di aver abusato per anni delle nipoti minorenni. L'uomo era stato arrestato il 26 dicembre del 2018 dai carabinieri della Compagnia di Riccione ai quali, in lacrime, si era rivolta una delle vittime. Una storia, ricostruita dai gli inquirenti dell'Arma, che parte lontano da Riccione quando la nipote del sudamericano, nel 1995, aveva appena 6 anni. Gli abusi sono andati avanti per oltre un decennio prima che la ragazzina trovasse il coraggio di aprirsi e denunciare lo zio. Era così emerso un quadro agghiacciante che, oltre alle piccola, ha visto altre 4 bambine tutte legate a stretta parentela con l'uomo tra cui anche le proprie nipotine.

I comportamenti dello straniero non si erano mai interrotte nel tempo e, col passare degli anni, il 69enne aveva cercato di fare di tutto per nascondere gli abusi iniziati in Ecuador. Al di là delle denunce fatte, gli inquirenti sono entrati in possesso di una registrazione audio fatta da una delle vittime nelle quali l'uomo ammetteva gli abusi portati avanti nel tempo sia in sudamerica che in Italia. L'ultimo episodio, registrato nel nostro Paese, risale al 2015 nei confronti delle nipotine, di cui era nonno, di appena 12 anni.

A denunciare tutto era stata la nipote che si era confidata coi carabinieri. Il 69enne, secondo quanto emerso, nel corso del tempo faceva passare gli abusi come un "gioco" e, una volta che raggiungevano la consapevolezza di quello che stava accadendo, offriva loro denaro e regali per non far raccontare quello che accadeva. Allo stesso tempo, i soldi erano accompagnati dalle minacce di far del male alle loro madri.