Nonostante il divieto di avvicinamento continua a minacciare la propria ex

Nella giornata di lunedì i carabinieri di Montescudo hanno denunciato a piede libero un 41enne del luogo per minacce nei confronti della ex moglie. L'uomo, nonostante avessa già un provvedimento restrittivo per stalking che gli imponeva di non avvicinarsi alla donna, era entrato nella casa di lei per minacciarla. La vittima, spaventata, ha chiesto aiuto ai carabinieri e, all'arrivo della pattuglia, il 41enne ha cercato di nascondersi al piano superiore dell'abitazione ma è stato individuato e bloccato.