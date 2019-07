Nonostante l'obbligo di dimora cerca di scappare all'estero e semina il caos sul treno

Un tunisino di 18 anni è stato denunciato dalla polizia ferroviaria nella stazione Centrale di Milano per resistenza e interruzione di pubblico servizio dopo essere salito su un treno diretto a Parigi passando da una botola tra le carrozze. E' accaduto poco dopo le 23 di ieri quando il capostazione si è accorto di una persona nascosta sotto al treno diretto in Francia. La partenza del convoglio è stata bloccata e gli agenti sono saliti a bordo per controllare. All'interno di uno scompartimento hanno trovato una donna straniera terrorizzata che senza parlare ha indicato la cappelliera sopra di lei dopo averla fatta uscire i poliziotti hanno scoperto che lì si nascondeva il tunisino. Il giovane che era già stato arrestato in passato per rapina in Emilia e aveva un obbligo di dimora a Rimini ha tentato di resistere sferrando calci ma è stato tirato giu' e portato negli uffici della polizia. Nel frattempo il treno è partito dopo aver accumulato circa un'ora di ritardo.