Notte di fuoco a Riccione: rissa e accoltellamento, grave un 18enne

Due episodi distinti di criminalità, avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro, hanno tenuto impegnati i carabinieri della Compagnia di Riccione intevenuti per riportare la calma e, in un caso, fermare uno dei presunti colpevoli. Il primo si è verificato nella zona del portocanale della Perla Verde, in viale Dante, nella prima serata di sabato dove pare che a innescare la lite tra due marocchini sia stata una questione legata alla droga. Un 20enne nordafricano, già noto alle forze dell'ordine e residente nel bolognese, ha iniziato a litigare con un connazionale 27enne. Nel corso dell'animata discussione è spuntato un coltello e, il più giovane, ha sferrato alcuni fendenti al costato del rivale con un coltello prelevato dal tavolo di un ristorante sulla strada. Il 27enne è crollato a terra ferito mentre, il 20enne, è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, oltre al personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi al marocchino, è intervenuto il Radiomobile dei carabinieri coi militari che, dopo aver raccolto le prime testimonianze e la descrizione dell'accoltellatore, sono partiti alla sua ricerca. Il fuggitivo è stato individuato mentre si nascondeva nel parcheggio di un albergo ed è stato ammanettato e portato in caserma. Perquisito, nelle tasche del 20enne sono stati trovati 1,67 grammi di hashish. Il giovane è stato arrestato per lesioni personali mentre il ferito, seppur in gravi condizioni all'Infermi di Rimini, non sarebbe in pericolo di vita.

Il secondo episodio, invece, si è verificato intorno alle 2 in piazzale Azzarita sempre a Riccione. Qui si è innescata una feroce rissa tra un gruppo di albanesi che ha iniziato a picchiarsi selvaggiamente. Ad avere la peggio è stato un 25enne, raggiunto da diversi pugni al volto, che è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Mentre è scattato l'allarme, che ha fatto intervenire una pattuglia dei carabinieri, i rissaioli sono riusciti a fuggire facendo perdere le loro tracce. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto.