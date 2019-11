Notte di Halloween tra incidenti per alcol, sorpassi azzardati e goliardate in apecar

Notte di Halloween di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, finalizzati principalmente a garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini di tutta la vallata. Particolare attenzione è stata data ai controlli della circolazione stradale, rivolti soprattutto ad evitare che, dopo i vari festeggiamenti, qualche giovane si potesse mettere alla guida dei mezzi in stato di ebrezza alcolica, creando così un serio pericolo per la propria ed altrui incolumità. Per tale motivo sono stati predisposti posti di controllo in tutto il territorio, sottoponendo ad alcoltest numerosi automobilisti. Durante l’arco del servizio sono stati controllati 52 automezzi e 75 persone: una persona denunciata, due le patenti ritirate.

Incidente per alcol

Nell’ambito dei servizi preventivi per la sicurezza dei cittadini, gli uomini dell'Arma hanno denunciato una 35enne residente a Poggio Torriana, incappata in un incidente stradale lungo Provinciale 14 Santarcangiolese mentre si trovava alla guida di una "Fiat Panda". L'automobilista è stata sorpresa con un tasso alcolemico pari a 0,84 grammi/litro, oltre al doppio della soglia fissa in 0,50, ragion per cui è stata denunciata per “guida in stato di ebrezza“ oltre al ritiro della patente di guida.

Neopatentato "alticcio"

Sanzionato un neopatentato 21enne rumeno, residente a Sant’Agata Feltria, che a Novafeltria, lungo la via Marecchiese, aveva un tasso alcolemico di 0,43 grammi/litro (per i neopatentati è previsto un tasso alcolico pari 0 g/l). Segnalato alla Prefettura di Rimini un 17enne di San Leo, che è stato sorpreso a Libiano di San Leo da una pattuglia di San Leo in possesso di una modica quantità di marijuana.

Controlli stradali

Sanzionato un 19enne sammarinese, lungo la Marecchiese in località Villa Verucchio, sorpreso in un sorpasso dalla pattuglia della Stazione di Villa Verucchio. Multa per un motociclista per velocità sostenuta lungo la Marecchiese a Novafeltria circolava a velocità sostenuta e non commisurata alle condizioni ambientali, creando pericolo per la circolazione stradale. Sanzionato un 16enne sorpreso da una pattuglia di Pennabilli a Ponte Messa di Pennabilli circolare a bordo di un "Ape Piaggio 50" con un numero di persone in eccesso rispetto a quanto stabilito dalla Carta di Circolazione.

"I servizi di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, finalizzati principalmente alla sicurezza stradale ed alla prevenzione dei reati, proseguiranno anche nei prossimi giorni, soprattutto durante i fine settimana lungo le arterie stradali di maggiore percorrenza - viene annunciato dall'Arma -. L’obiettivo principale dei militari dell’Arma resta sempre quello della prevenzione, svolta anche attraverso i posti di controllo di massima visibilità che saranno dislocati in tutta la vallata non solo per “avvisare” gli automobilisti, con l’intento di fornire più prevenzione ed informazione, ma anche per controllare e difendere il territorio dalle incursioni dei malintenzionati dediti ai reati predatori".