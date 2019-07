Notte Rosa a Riccione, pienone per la serata firmata da Radio Deejay - FOTO

Bellissimo colpo d’occhio ieri sera in piazzale Roma con migliaia di persone che hanno ballato e cantato nella Notte Rosa firmata Radio DEEJAY. “E’ stata una serata straordinaria – commenta l’assessore al turismo e eventi Stefano Caldari – una piazza bellissima piena di giovani, bambini e famiglie che si sono dati appuntamento per festeggiare con noi il Capodanno dell’estate. Radio DEEJAY ha trasformato piazzale Roma in un dancefloor a cielo aperto, una proposta nuova, diversa, che ci somiglia e che si è distinta nel cartellone della riviera interpretando al meglio Riccione”.

La Notte Rosa di Riccione è cominciata alle 18 con la diretta di DEEJAY chiama Italia dal truck rosa affacciato sul mare, lo storico programma condotto da Linus e Nicola Savino che per l’occasione ha modificato il suo classico orario di messa in onda raccontando la riviera e la sua festa a milioni di italiani.

Subito dopo è partito il dj-set con i protagonisti della radio che si sono alternati alla consolle proponendo generi musicali diversi per cinque ore filate di festa e divertimento. “La Notte Rosa di Riccione è stata sicuramente quella più fresca e originale - prosegue Caldari. Ci siamo rivolti ad un pubblico preciso che si aspetta da Riccione proprio questo, unicità e altissima qualità, e in moltissimi hanno risposto. Unicità e altissima qualità sono anche i tratti che definiscono Radio DEEJAY per cui basta il brand per catalizzare migliaia di persone, una potenza unica, autorevole e inconfondibile nel panorama italiano, che insieme al marchio Riccione innesca la formula perfetta”.

"Anche sul fronte ordine pubblico - segnalano dall'amministrazione comunale di Riccione - non si sono registrati problemi o particolari criticità". “E’ stata una festa molto bella, all’insegna del divertimento e della serenità – chiude il sindaco Renata Tosi. Tantissime persone hanno passeggiato per Riccione, affollato i locali in città e sulla spiaggia, ballato in piazza, scelto di assistere al cinema all’aperto, il tutto in sicurezza e accompagnato da una vigilanza attenta. Un ringraziamento doveroso va al Comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell’Ordine per aver contribuito a garantire, come ad ogni edizione, la miglior riuscita dell’evento”.