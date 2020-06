Notte Rosa, ecco le date del "capodanno estivo" del 2020

La Notte Rosa in Romagna si farà anche nel 2020, e sarà a tutti gli effetti una "Settimana rosa", una Pink week diffusa nel tempo e nello spazio: le date prescelte sono i giorni che vanno dal 3 al 9 agosto, con l'apice nel weekend del 7, 8 e 9 agosto. Ad avanzare la proposta, concordata all'unanimità nel corso della seduta di questa mattina, il Consiglio di amministrazione di Visit Romagna, l'ente pubblico che coordina la promozione turistica delle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Nell'attesa di individuare, come avviene da tradizione ogni anno dal 2006 ad oggi, un tema e una immagine coordinata esclusiva per l'edizione, la Romagna avvia quindi ufficialmente i preparativi per il primo grande evento di sistema della stagione turistica 2020, il "Capodanno dell'estate" che giunge così alla sua quindicesima edizione.

"Questa nostra scelta ha un valore fortissimo a livello comunicativo- spiega il Presidente di Visit Romagna Andrea Gnassi-: ribadiamo con convinzione che la Romagna c’è, che non ha fatto nessun passo indietro per la sua estate ma che anzi è pronta a rilanciare e rilanciarsi, a inventare nuovi modi di stare insieme come ha sempre fatto. Con questa nuova Notte Rosa, una vera e propria Pink Week, i grandi spazi aperti della Romagna, dai 110 chilometri di spiagge e sorrisi alle piazze della città d'arte fino ai borghi, ospiteranno centinaia di eventi diffusi, all'insegna della dolcezza, del romanticismo, dell'attenzione: cene in riva al mare, concerti acustici e lounge, atmosfere oniriche, circensi e creative, con artisti di strada, luci, fuochi d'artificio. Il più grande appuntamento dell'estate italiana non poteva tenersi che in Romagna, la terra che quest'estate ha ribadito con forza di essere la vacanza e il sorriso degli italiani".

"Nel 2006 abbiamo creato un evento di sistema -sottolinea Andrea Corsini, Assessore Regionale al Turismo- che ha fatto scuola in Italia per la sinergia tra Comuni, Regione e operatori privati e che ancora oggi, a 15 anni di distanza, è attuale e fortemente atteso da tutti gli Italiani che lo considerano un must dell’estate. Quest’anno più che mai il gioco di squadra dimostrato dalla Notte Rosa è fondamentale per rimarcare l'identità e il dinamismo della Romagna e la capacità di questa terra e della sua gente di reagire con creatività. Sarà una Notte Rosa diversa, ma che saprà comunque emozionare e regalare quella leggerezza di cui abbiamo tutti bisogno ora".