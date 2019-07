Feroce rissa nella notte, un 18enne accoltellato ricoverato in condizioni disperate

Una feroce rissa è scoppiata nella notte tra sabato e domenica a Riccione con un 18enne, raggiunto da una coltellata, ricoverato in gravi condizioni all'Infermi di Rimini. Il parapiglia è scoppiato intorno alle 2 ia ridosso del porto, quando secondo i primi riscontri si sarebbero affrontate due bande di giovani stranieri marocchini. Nella zuffa è spuntato un coltello e, ad avere la peggio, è stato il 18enne raggiunto da un fendente. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto le pattuglie del Radiomobile dei carabinieri e l'ambulanza del 118. Il ferito, apparso subito in condizioni serie, è stato stabilizzato per poi essere trasportato d'urgenza nel nosocomio riminese dove si trova in prognosi riservata. Sono in corso le indagini dei militari dell'Arma per ricostruire quanto accaduto e secondo quanto emerso ci sarebbe già un fermato.