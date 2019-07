Notti d'estate nei parchi Costa, emozioni per grandi e più piccoli

Mare adriatico, spiaggia e sole di giorno ma dove andare con i bambini di sera? I Parchi Costa Edutainment Acquario di Cattolica, Oltremare a Riccione e Italia in Miniatura a Rimini trasformano la vacanza in avventura e propongono le notti più emozionanti dell’estate: fra wallaby, delfini, squali, stelle cadenti e falò accesi, ecco come trasformare una vacanza in Romagna con la famiglia in un ricordo che durerà per la vita.

NOTTI CON GLI SQUALI ALL’ACQUARIO DI CATTOLICA

L’appuntamento più da brivido è quello dell’Acquario di Cattolica, dove in agosto ci sono le Notti con gli squali, serate su prenotazione dove ci si addormenta davanti a cinque squali toro enormi – i più grandi d’Italia - e quattro squali nutrice, davanti alla grande vasca centrale da 700mila litri d’acqua e ci si sveglia… con i pinguini! La visita inizia con un tour guidato nel percorso Blu, alla scoperta dei misteri e le meraviglie degli ambienti marini, in un’atmosfera da 20mila leghe sotto i mari, comprende pernottamento, colazione e la visita a tutti i percorsi dell’Acquario, il giorno dopo. L’evento è a pagamento e su prenotazione, le date da segnare in calendario sono 1, 8, 15, 22 e 29 agosto. A luglio e agosto l’Acquario rimane aperto fino alle 23.30 (biglietterie fino alle 21.30). Grandi e piccini possono anche partecipare ad “Acquario di sera”, una visita guidata del Percorso Blu, dalle 21:30 alle 22:30, inclusa nel biglietto, alla scoperta di curiosità e notizie insolite sulle migliaia di specie presenti. Infoline e prenotazioni 0541 8371 – www.acquariodicattolica.it

NOTTI INTORNO AL FUOCO E NOTTI COI DELFINI A OLTREMARE DI RICCIONE

A Riccione, Oltremare propone serate sorprendenti. Nel Family Experience Park il 31 luglio ci si addormenta in tenda attorno a un falò, come in un vero campeggio all’americana sotto le stelle, con l’ultimo appuntamento delle Notti intorno al fuoco (su prenotazione, a pagamento). L’emozione inizia al crepuscolo con la visita dell’area Australia Experience, tra lo sguardo stupito dei wallaby, disegni rupestri sulla roccia e il grande scheletro di Kronosaurus. Per chi invece adora i delfini, l’appuntamento è con le ‘Notti coi delfini’ (30 luglio e 6, 13, 20 e 27 agosto – su prenotazione, a pagamento). Dopo che guide esperte hanno accompagnato il pubblico alla scoperta del parco, alla luce di torce, grandi e piccini possono trascorrere la notte in sacco a pelo, sotto la Laguna di Ulisse e scoprire come il parco si trasforma al calare della notte. Ci si sveglia poi accanto alla simpatica famiglia di delfini, con il piccolo Taras, nonna Pelé e mamma Blue che danno il buongiorno tra le bolle. Infoline e prenotazioni 0541 4271 – www.oltremare.org

A ITALIA IN MINIATURA IL PIGIAMA PARTY PIU PAZZO DELL’ESTATE

Ritrovarsi a passeggiare fra 270 monumenti in miniatura insieme ad altre centinaia di persone in pigiama, per poi fare tutti a cuscinate: la festa più folle e originale dell’estate è a Italia in Miniatura, dove venerdì 9 agosto torna il più grande Pigiama Party, outdoor dell’estate, che arriva alla 10a edizione e si conferma l’appuntamento da non mancare per grandi e piccini. Il Dress-code consigliato è il pigiama, da adottare per due ragioni: 1) ci si diverte di più e 2) si entra gratis, o quasi: i bimbi in pigiama (da 100 a 140 cm) infatti non pagano il biglietto e gli adulti in pigiama pagano solo 10 Euro. E’ una data da segnare perché è l’unica occasione per vedere il parco di sera, con tutta la penisola illuminata che sembra l’Italia vista dallo spazio. Ricchissimo il programma: dal meet & greet con Pinocchio, Grillo Parlante e Fata turchina alle risate di “Missione Spaziale”, lo show con due astronauti strampalati, passeggiate lunari e tante gag in assenza di gravità, fino al clou: la pillowfight sotto le stelle. L’epica battaglia a cuscinate si svolgerà alle 22 in Piazza Italia. Si consiglia di portare il cuscino da casa ma per 500 smemorelli, ci saranno altrettanti cuscini omaggio (chi prima arriva…).Tutto inizia alle 19:00 e prosegue fino alle 24:00. Truccabimbi fluo gratuita per i bimbi. Infoline 0541 736736 – www.italiainminiatura.com

RICCIONE COME BROADWAY CON ‘MOVIE’, ALL’OLTREMARE THEATRE

Riccione come Broadway. Nell’Oltremare Theatre ci si emoziona con Movie, il musical novità 2019 di Costa Edutainment. Ballerini e performer di altissimo livello, diretti e coreografati da Elena Ronchetti, conducono gli spettatori in un viaggio di 70 minuti di emozione e magia. Uno spettacolo che strizza l’occhio alla grande commedia musicale e al mondo del cinema, dai film d’animazione agli Oscar, su uno dei palcoscenici più particolari d’Italia. Oltremare Theatre, infatti, è l’unico teatro che abbina 120 metri quadrati di palco a un gigantesco schermo da 600 mq, in un mix unico di arte, musica e tecnologia, per volare al di là di ogni immaginazione. Il musical va in scena fino al 29 agosto, alle 15:00 tre volte a settimana tra luglio e agosto, e alle 21:00 nelle giornate 11 e 25 agosto. Infoline 0541 4271 – www.oltremare.org