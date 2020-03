Coronavirus, macinano chilometri per amore o per comprare le sigarette: i ciclisti tra i più indisciplinati

I carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno intensificato i controlli preventivi rispetto delle disposizioni “anti covid-19”, in tutto il territorio. Verifiche effettuate nei confronti di tutti gli automobilisti e chiunque viene trovato per strada per la verifica delle condizioni per lo spostamento, ossia con comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità e motivi di salute.

Domenica pomeriggio sono state controllate 75 persone e lunedì mattina 21 esercizi con un bilancio di 13 persone denunciate per “inosservanza delle disposizioni dell’autorità” in riferimento al rispetto

del Decreto del P.C.M. del 9 marzo e successive modifiche.

In particolare, nella giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Novafeltria, i militari della Stazione di Sant’Agata Feltria, hanno denunciato una 57enne di San Marino, controllata domenica notte a Dogana di Verucchio, alla guida della propria auto, che dichiarava di essersi recata dal compagno residente in un comune dell’alta vallata; una coppia sammarinese (entrambi 52enni), che controllati, domenica pomeriggio, a Torello a bordo della loro auto, dichiaravano che avevano voglia di trascorrere una

settimana nella loro casa di campagna tra le colline di San Leo; una coppia di Novafeltria (24enne lui 23enne lei), controllati in località Torello a bordo della loro autovettura, riferivano ai militari di essere partiti da casa per fare compere a Rimini e trascorrere un pomeriggio in riviera. E, ancora, un 74enne di Verucchio, controllato domenica a bordo della sua auto a Dogana di Verucchio, riferiva ai militari che stava andando a San Marino a comprare le sigarette; un 49enne Rimini, fermato in località Torello, domenica sera, alla guida della sua auto che voleva andare a Pietracuta (San Leo) ad acquistare le sigarette, fatto notare dagli operanti che si trovava ben distante dalla sua abitazione l’uomo riferiva che aveva voglia di fare un giro;

Inoltre, i Carabinieri della Stazione di Villa Verucchio, hanno denunciato un 48enne di Verucchio, fermato ieri pomeriggio a spasso con i suoi due cani, dichiarava di essere uscito di casa per i loro bisogni, allontanandosi però da casa di circa 3 km; un 41enne di Verucchio, fermato questa mattina distante dalla sua abitazione, in giro in mountain bike, dichiarava : “volevo fare un giro”;

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Novafeltria, hanno denunciato un 60enne di Verucchio controllato ieri pomeriggio mentre a bordo della sua bicicletta, si era allontanato di circa 5 km da casa senza saper fornire una valida motivazione; un 61enne di Novafeltria, fermato ieri sera a Secchiano a bordo della sua autovettura, riferiva di essere in giro per il paese senza alcun motivo valido, per il semplice piacere di uscire a fare una passeggiata; un 44enne tunisino ma residente a Poggio Torriana, controllato questa mattina a Villa Verucchio, dichiarava di essere uscito di casa per recarsi dal barbiere, non sapendo che invece fosse chiuso; un 18enne di Poggio Torriana, controllato questa mattina a Villa Verucchio, a bordo della sua bicicletta, a circa 5 km di distanza dalla sua abitazione, riferiva di stare facendo un giro.

