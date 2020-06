Nuova area giochi a Spontricciolo: primo passo per la riqualificazione del quartiere

Altalene colorate, casette con gli scivoli e giochi dinamici sono stati posizionati in una nuova area gioco nel quartiere di Spontricciolo, per regalare ai più piccoli un momento divertente all'area aperta quest'estate. La collocazione della nuova area giochi su prato è il primo passo verso la complessiva riqualificazione del quartiere per cui l'ufficio Lavori Pubblici del Comune di Riccione sta procedendo alla messa a punto del progetto complessivo. Si tratterà di asfaltature, marciapiedi, nuova illuminazione, nuove alberature, sistemazione del verde, panchine e arredi per una veste rinnovata.

"Riqualificare i quartieri vuol dire dare ai cittadini le risposte che attendono, - ha ribadito l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. La priorità sono ben chiare: la messa in sicurezza dei marciapiedi con il rifacimento delle strade, l'abbattimento delle barriere architettoniche, nuovi spazi verdi e un'illuminazione meno cara e più eco sostenibile come quella al led che sostituirà tutte lampade datate".

