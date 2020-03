Nuova biglietteria di Start Romagna nel piazzale della stazione

E’ entrata in funzione questa mattina la nuova biglietteria Start Romagna adiacente alla stazione ferroviaria. La struttura si inserisce perfettamente nell’ambito della più generale riqualificazione dell’area, in via di completamento in questi giorni, con la realizzazione di una grande piazza pedonale quale nuova porta di accesso alla città per chi giunge a Rimini con il treno. La biglietteria, che era stata temporaneamente trasferita dentro i locali della stazione ferroviaria presso gli uffici di Visit Rimini, torna dunque all’esterno, a pochi passi dalla fermata dei bus e dal Metromare, facilmente individuabile e accessibile per i clienti di entrambi i mezzi. Il nuovo punto vendita Start osserverà i consueti orari di apertura al pubblico: tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 19:30. Nelle prossime settimane verrà ricollocata l’emettitrice automatica al fianco della biglietteria ed è in programma la posa di due nuove emettitrici automatiche ai due capolinea del Metromare.

Allo stesso tempo, al fine di contenere il rischio di contagio di Coronavirus resterà chiuso al pubblico fino al prossimo 3 aprile il punto vendita di Santarcangelo, sito in piazza Ganganelli 1 al piano terra del palazzo comunale, in quanto sprovvisto di vetro di protezione. Resta in funzione l’emettitrice automatica posta sotto il porticato comunale di piazza Ganganelli.