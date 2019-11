Nuova caserma per i carabinieri di Riccione, il progetto pronto a vedere la luce

Nella seduta del prossimo 21 novembre il Consiglio Comunale sarà chiamato a pronunciarsi sull’atto di indirizzo concernente la costituzione di diritto di superficie su un’area comunale per la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri di Riccione. La Giunta Comunale nella seduta di venerdì ha infatti suggellato il primo importante passo per realizzare la nuova sede dell’Arma in viale Cortemaggiore, in un’area di circa 5000 mtq, corrispondente alla metà circa della superficie adibita attualmente a parcheggio di fronte all’ex liceo Volta. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di concerto con l’agenzia del Demanio, ha proposto l’edificazione, con fondi pubblici, della futura caserma sull’area di proprietà comunale che verrà concessa in diritto di superficie gratuito allo Stato per 99 anni. Con questo accordo raggiunto dall’Amministrazione Comunale con l’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia del Demanio, la progettazione, l’investimento finanziario e la futura manutenzione, saranno tutti a carico del Ministero della Difesa. Al Comune spetterà la cessione del diritto di superficie dell’area.

“Grazie a questo - afferma il sindaco Renata Tosi - lo sblocco dell’empasse per la costruzione della nuova Caserma rappresenta un grande passo in avanti per riorganizzare sul nostro territorio la nuova ‘Casa’ dei Carabinieri. Dopo molti anni in cui l’Arma si è trovata ad utilizzare una sede non adeguata per dimensioni, vetustà e carenze logistiche ed operative, la nuova Caserma potrebbe diventare realtà in tempi ragionevolmente brevi. Una sistemazione che consentirà ai militari come richiesto da molti anni in una rinnovata sede e in nuovi alloggi, di svolgere il delicato e strategico lavoro di salvaguardia della sicurezza nella nostra città in tutte le condizioni necessarie. Dopo il passaggio in Consiglio Comunale, gli uffici comunali ai lavori pubblici e al patrimonio saranno in stretto contatto con L’Arma e con il Demanio per espletare le prossime procedute tecniche. La sicurezza è una nostra priorità ed è un tema che va affrontato con un ampio respiro territoriale, la stretta sinergia che abbiamo innescato con l’Arma sono certa avrà risvolti determinanti per la città di Riccione”.