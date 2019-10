Nuova illuminazione a led nella zona dello stadio di Riccione

Nuovo sistema di illuminazione per la zona dello stadio di Riccione. Dalla giunta arriva infatti il disco verde al progetto di riqualificazione da 130.000 euro, finanziamento statale proveniente dal Decreto Crescita del precedente governo. I principali interventi, spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lea Ermeti, puntano principalmente all'adeguamento degli impianti piu' obsoleti e al potenziamento dell'illuminazione, "per raggiungere ottimi livelli di sicurezza e di risparmio energetico". Obiettivi "prioritari" per l'amministrazione comunale. Da un lato, dunque, "ridurre i consumi energetici per contenere l'inquinamento luminoso"; dall'altro "un'illuminazione adeguata a vantaggio della visibilità e della sicurezza durante le ore notturne". Più nel dettaglio, in via Forlipopoli sarà potenziata l'illuminazione, così come nelle strade rientranti nel grande quadrilatero delle vie Romagna, Castrocaro, per la quali è già stato rinnovato l'impianto di pubblica illuminazione, Verdi, Emilia, Monterosa e Forlimpopoli.