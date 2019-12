Nuova illuminazione e viabilità, Coriano va avanti con i sopralluoghi controllando vie e traffico

Si è svolto martedì mattina a Ospedaletto, lungo la storica via Borgata, il sopralluogo dell’assessorre Roberto Bianchi, il tecnico Cristian De Paoli del comune di Coriano e i tecnici dei Enel Sole, volto alla raccolta dei dati per la realizzazione del progetto di nuova illuminazione e viabilità. Non appena saranno pronti i progetti verrà convocata un’assemblea dei residenti della frazione per analizzarli e provvedere alle eventuali migliorie.

“La Borgata a Ospedaletto è uno dei luoghi più caratteristici del nostro territorio, ci teniamo in particolar modo, grazie anche alle nuove tecnologie, a renderlo più fruibile e sicuro senza perdere però la sua essenza e lo vogliamo fare in piena collaborazione con i residenti", afferma Roberto Bianchi, assessore ai Lavori Pubblici.

Un altro importante sopralluogo è stato quello ai 3 impianti semaforici compresi nel territorio corianese della strada statale n.72 per San Marino. I tecnici Enel Sole nei prossimi giorni faranno rilevamenti di verifica del traffico agli incroci e del ciclo dei semafori, per ottimizzare al massimo la percorribilità, tenuto conto delle diverse affluenze delle strade laterali.