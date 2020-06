Nuova passeggiata Goethe e Shakespeare: sì a pedoni, no alle bici

Sì ai pedoni, no alle bici, lasciando lo spazio per passeggini e sedie a rotelle. Ecco come è stato sistemato da questa mattina il primo tratto della passeggiata pedonale della passeggiata Goethe e Shakespeare, il lungomare di Riccione, ha visto un nuovo posizionamento delle fioriere agli ingressi. Quattro fioriere ai lati e una centrare per proteggere quello che nasce come camminamento esclusivo e riservato al transito pedonale. Tra le fioriere sono stati lasciati 90 centimetri, sufficiente a garantire il transito dei passeggini e delle carrozzine, ma bastevoli a fermare il transito delle biciclette.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La passeggiata Goethe e Shakespeare nasce come un cammino rilassante, un percorso da fare a piedi in tranquillità - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici Lea Ermeti - permettervi il transito delle bici sarebbe un po' tradire il suo spirito iniziale. Ci siamo quindi assicurati di proteggere i pedoni e allo stesso tempo di garantire il passaggio dei passeggini e dei tradizionali trasporti per disabili. La segnaletica infatti sulla passeggiata indica il divieto di accessi a tutti i mezzi, tranne che ai pedoni".