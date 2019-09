Nuova Questura, Renzi: "Il sindaco chieda al ministro dell'Interno il rispetto del patto della sicurezza

Il consigliere comunale Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia) torna sulla questione "nuova Questura".

L'intervento

Il sindaco chieda al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese il rispetto del Patto della Sicurezza a Rimini con l’insediamento della Nuova Questura in Via Ugo Bassi. Ho chiesto giovedi scorso con una interrogazione consigliare, che il sindaco chieda al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese il rispetto della soluzione da lei indicata sull’insediamento della Nuova Questura in via Ugo Bassi. Ricordo, infatti, che la stessa Luciana Lamorgese, quale Capo di Gabinetto del Ministro Alfano nel settembre 2016, tenne una riunione operativa che prevedeva proprio la realizzazione della Cittadella della Sicurezza a Rimini nel complesso di Via Ugo Bassi con il coinvolgimento dell’INAIL per l’acquisto dell’immobile. A tale fine, nel dicembre 2017, fu sottoscritto nella Prefettura di Rimini il Patto della Sicurezza dall’allora Ministro dell’Interno Minnitti e da tutti i Sindaci della Provincia. Purtroppo, il suddetto Patto della Sicurezza non ha avuto seguito causa il ritiro da parte dell’Inail dell’offerta di acquisto dell’immobile di Via Ugo Bassi e l’approvato trasferimento della Questura in un immobile di Piazzale Bornaccini con la stipula di un contratto di locazione avente durata di anni 9 rinnovabile di ulteriori 9 anni con un affitto annuo di 510.595,00 euro oltre ad Iva al 22% per un totale di euro 622.925,00 annui.

Sottolineo che la soluzione dell’immobile di Piazzale Bornaccini può essere solo emergenziale per le esigenze immediate della Questura e di breve durata, in quanto, nonostante la deroga agli strumenti urbanistici, permangono gli oggettivi limiti strutturali dell’edificio, l’insufficienza dei parcheggi, l’impatto sul contesto circostante, già congestionato dagli uffici comunali, dalle abitazioni dei residenti, dalla attività del Palacongressi. Ribadisco quanto sostenuto con l’Odg del sottoscritto, approvato dal Consiglio Comunale il 18.4.2019, con il voto favorevole del Sindaco, dei Consiglieri di maggioranza e minoranza, e due soli voti di astensione (Zoccarato e Grotti della Lega), che è doveroso rispettare dal Ministro dell’Interno (ieri Salvini oggi Lamorgese) il Patto sottoscritto nel 2017 per la realizzazione definitiva della Cittadella della Sicurezza in Via Ugo Bassi comprendente la Questura, la Polizia Stradale, la Guardia di Finanza, Come nei mesi scorsi, chiedo, che il Sindaco si rivolga al Ministro dell’Interno in carica, per realizzare la Nuova Questura e la Cittadella della Sicurezza in Via Ugo Bassi che doveva avvenire nel periodo 2019- 2020 secondo quanto scritto nel Patto della Sicurezza del 2017. Il Ministro dell’Interno Morgese, dopo la soluzione avanzata personalmente nel 2016 e non attuata (mancato acquisto dell’INAIL), indichi un percorso fattibile con una proposta di acquisto e ristrutturazione dell’immobile di Via Ugo Bassi. Il Ministro confermi la temporaneità della soluzione provvisoria della Questura in Piazzale Bornaccini collegata al periodo necessario per la ristrutturazione del complesso immobiliare di Via Ugo Bassi. Il Ministro dell’Interno, quale rappresentante del Governo e dello Stato, adempia al Patto della Sicurezza sottoscritto ufficialmente da un Ministro dell’Interno, appena due anni fa, per concretizzare finalmente l’insediamento della Nuova Questura nell’immobile di Via Ugo Bassi, dopo ormai 20 anni dalla sua ultimazione, dopo tanti impegni e annunci non mantenuti.