Nuova stangata per il Nikka, il Questore chiude la discoteca

Nuova stangata per il Nikka di Riccione che, dopo lo stop ai balli imposto dal Comune della Perla Verde in seguito a gravi carenze igieniche e strutturali, arriva anche la sospensione della licenza da parte del Questore di Rimini sulla base dell'articolo 100 del Tulps. Il provvedimento, proposto dai carabinieri della Compagnia di Riccione, è stato preso dalla Divisone Amministrativa della Questura in quanto nei pressi della discoteca e in un breve lasso di tempo si sono verificati episodi violenti, come aggressioni e scazzottate, che hanno reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari. La sospensione, notificata nella giornata di venerdì, avrà una durata di 8 giorni e va a sovrapporsi al provvedimento del Comune di Riccione.

Per il Nikka si tratta della quarta volta da quando, ad agosto 2017, uno dei buttafuori era stato arrestato con diverse dosi di varie sostanze stupefacenti pronte per la vendita che era costata al locale uno stop di 15 giorni. Una seconda sospensione, questa volta di 20 giorni, era arrivata nel gennaio del 2019 in quanto il locale consentiva l'ingresso ai minori di 16 anni, contravvenendo a quanto prescritto nella licenza, e permetteva ai minorenni di acquistare alcolici. Sempre nel 2019, a giugno, un ulteriore stop di 15 giorni dovuto nuovamente a problemi di ordine pubblico causati dalle frequente risse tra gli avventori.