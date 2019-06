Nuova viabilità estiva a Misano: via Piemonte, via Emilia e via Platani a senso unico

Fino al 15 di settembre, in via sperimentale, cambia la viabilità nel centro di Misano. Dopo il completamento dei lavori riqualificazione con la realizzazione dei nuovi arredi di via Platani ed Emilia e l’implementazione delle aree a parcheggio è ora la volta di mettere in campo una nuova circolazione delle auto mirata a migliorare l’accessibilità all’area e la sicurezza dei numerosi turisti che frequentano la zona commerciale. Le novità riguardano via Piemonte, via Emilia e via Platani che saranno a senso unico. Via Piemonte direzione monte-mare, via Emilia e via Platani direzione Rccione-Cattolica.

"Questa nuova viabilità si pone come il giusto completamento di un lavoro fatto in questi mesi per riqualificare la zona turistica di Misano”, dice il Sindaco Fabrizio Piccioni, “la scelta del senso unico insieme alle indicazioni sulla sosta e sulla ZTL, è stata concordata e condivisa con i residenti e i commercianti nella mia prima riunione da Sindaco. Mi ha fatto molto piacere trovare la collaborazione dei cittadini e ritengo che questo modo di operare sia la formula più idonea per ottenere i migliori risultati per la nostra città”.