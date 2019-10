Nuovi "ambasciatori" di Riccione nominati dall'assessore al Turismo

E' arrivato il mese di ottobre ma non cessano le richieste di ricevere dall'assessore al turismo il riconoscimento di "ambasciatori" di Riccione in quanto turisti fedelissimi della città. In particolare questa mattina l'assessore Caldari ha consegnato l'attestato ad una famiglia di Milano, Giorgio Villa e la moglie Rosita Alieri, accompagnati dal figlio Fabio, che vengono in vacanza a Riccione ininterrottamente da 49 anni. La famiglia Villa trascorre da sempre le sue giornate di mare ai bagni 91.