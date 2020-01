Nuovi asfalti nella Perla Verde: al via 70 interventi per un importo di 4 milioni di euro

E’ stato approvato con delibera dalla Giunta comunale di Riccione, la manutenzione straordinaria strade 2020, per un importo complessivo di 1 milione e 712.500 euro. Si tratta lavori di rifacimento del piano stradale mediante, bonifica radici dei pini e tappetino, fresatura e asfalto, per strade e marciapiedi con abbattimento di barriere architettoniche, per un totale complessivo di 70 interventi. La spesa complessiva dell’intervento sarà finanziata mediante la stipula di un mutuo (1.712.500 euro) al quale quest’anno viene affiancato un finanziamento extra derivante dalla tassa di soggiorno di 2.300.000 euro. Tra i 70 interventi anche quello in via Portofino (dalla rotatoria incrocio via Liguria fino al depuratore). Durante i lavori di via Portofino verrà inserito il cosiddetto salvagente una barriera destinata al riparo dei pedoni che attraversano la strada stessa, in corrispondenza della scuola Annika Brandi. Tra i 70 lavori sono previsti vi sono anche via Saffi, piazza dell’Unità, marciapiedi in via Milano, così come in viale D’Annunzio da zona Alba al Porto e via Monti. Fresatura e tappetino invece per piazzale Amendola. Lavori anche su corso Fratelli Cervi e Riccione Paese.

“Quest’anno abbiamo, come previsto dal Piano Triennale 2020-2022 oltre all'investimento di 1.712.000 euro, quello extra di 2.300.000 derivante dalla Tassa di Soggiorno, per un totale di 4.000.000 dedicati esclusivamente alla manutenzione stradale, alla riqualificazione dei marciapiedi e alla riqualificazione dei quartieri - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti - diamo seguito quindi a importanti lavori di manutenzione straordinaria che coinvolgeranno tutti i punti della città. Questo impegno rientra in un quadro ampio di riqualificazione e rigenerazione dei quartieri di Riccione che come accaduto per Raibano nel 2020 saranno protagonisti”.