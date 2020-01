Nuovi dirigenti per la Questura, il trasloco degli uffici inizia in primavera

Nuovo team di dirigenti per la Questura di Rimini che inizia il 2020 con una serie di avvicendamenti negli uffici di corso d'Augusto in vista, la prossima primavera, del sospirato trasloco da corso d'Augusto a piazzale Bornaccini. Per quanto riguarda i funzionari della polizia di Stato, il nuovo capo di gabinetto è il vice-questore Giuseppe Todaro, che prende il posto del vice-questore Marcello Pedrotti. Per l'ufficiale 47enne è un ritorno in città, dove dirigeva l'ufficio Immigrazione, dopo una parentesi di 2 anni alla guida del Commissariato di Osimo. Avvecendamento anche alla Squadra mobile dove arriva il commissario capo Mattia Falso al posto del vice-questore Massimo Sacco andato a dirigere lo stesso settore a Verona. Prima di arrivare a Rimini il funzionario, 36enne originario di Napoli, occupava lo stesso ruolo a Cremona. Cambio della guardia anche per l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Volanti) con il commissario capo Marta Poeti, 30anni originaria di Città di Castello, che va a sostituire il vice-questore Cristian Magliarisi, 43 anni, mentre quest'ultimo dirigerà l'ufficio Immigrazione. A chiudere la tornata di funzionari il commissario capo Valerio D'Adamo, 35enne di Vasto, che dirigerà l'Ufficio personale.

"Una squadra giovane e motivata" ha sottolineato il Questore di Rimini, Francesco De Cicco, che a margine delle presentazioni è intervenuto anche per fare il punto sull'annosa questione del trasferimento della sede della polizia di Stato. "I lavori in piazzale Bornaccini proseguono spediti - ha commentato - e quasi ogni settimana effettuiamo un sopralluogo per renderci conto di come la situazione si stia evolvendo. Al momento il cornoprogramma è in linea con quanto previsto e, entro primavera, la struttura ci verrà consegnata e portemo iniziare il trasloco che, comunque, avverrà per gradi. Entro l'estate, tuttavia, la nuova Questura sarà operativa".