Nuovi giochi nei parchi pubblici di Bellaria

Nelle prossime settimane, avverrà presso alcuni parchi e giardini di Bellaria Igea Marina l’installazione di nuovi giochi ed altalene. Frutto di uno stanziamento di 40.000 euro, la nuova dotazione andrà a sostituire in alcuni casi attrezzature vecchie ed ammalorate; in altri, porterà la possibilità di giocare in zone pubbliche ora sprovviste di giochi e altalene.

Tra le aree interessate, il parco del Gelso, dove un nuovo trenino inclusivo consentirà di giocare anche ai bambini portatori di handicap, il parco del Comune, i giardini di via San Martino e di via Alessandria, nonché il parco dell’Alaterno: area verde in zona Cagnona, quest’ultima, dove il restyling dei giochi per bambini sarà totale. Questa nuova dotazione rientra nel più ampio quadro di interventi definiti dall’Amministrazione Comunale a favore del gioco e dell’infanzia nei luoghi pubblici. Recente, ad esempio, anche l’avvio del progetto pedagogico ideato e concordato con le educatrici del nido “Il Gelso”, dove è cominciata l’installazione di nuovi arredi sia negli spazi esterni che in quelli interni: obiettivo, renderli più comodi e fruibili, in particolare nella fase della prima accoglienza dei bambini.