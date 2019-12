Nuovi ufficiali per il Comando provinciale dei carabinieri di Rimini

Nei giorni scorsi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, Colonnello Giuseppe Sportelli, ha ricevuto i quattro nuovi Sottotenenti vincitori di concorso a livello nazionale per 159 Sottotenenti RSE. Gli ufficiali, già in servizio presso i reparti dipendenti del Comando Provinciale di Rimini, verranno a breve destinati a nuovi incarichi in veste di comandanti.

Di seguito un breve curriculum vitae dei neopromossi:

S. Ten. Antonio AMATO, già Comandante della Stazione Carabinieri di Bellaria Igea Marina, in precedenza è stato al comando della Motovedetta d’altura dell’Arma in Rimini per 26 anni, laurea Scienze Amministrazione, due missioni in Kosovo, 4 volte Campione Italiano di arti marziali e promotore dei corsi di difesa personale per le donne.

S. Ten. Eugenio BALDIGARI, già Comandante del Nucleo Informativo di Rimini del Comando Provinciale Carabinieri di Rimini da oltre 23 anni, è in possesso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione;

S. Ten. Sergio CONFORTI, già Comandante della Stazione di Saludecio (RN) da oltre 18 anni, è in possesso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione;

S. Ten. Gaetano MAIORANA, Arruolato 1981, già sottufficiale dal 1983, dal 1990 a Rimini (nucleo investigativo) ha partecipato alle operazioni militari per la liberazione del Kuwait 1990, mantanimento della pace in Bosnia Erzegovina 1999, due periodi in Iraq nell anno 2004 per addestramento polizia locale e mantenimento ordine pubblico, già Comandante della Stazione Carabinieri di Viserba dal 2006,